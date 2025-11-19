ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ: ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು

ಎಚ್.ಎನ್. ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ಹರಿದ ನೀರು l 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹರ್ಷ
ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:12 IST
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ 24 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್.ಎನ್. ವ್ಯಾಲಿಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಹರಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 
ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ, ರೈತ
ಎಚ್.ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಸಕ 
