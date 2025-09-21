ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 12 ಸಾವಿರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅನರ್ಹ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಅನರ್ಹರಲ್ಲಿ 1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
