ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಡೂರು | ಜಾನಪದದಲ್ಲಿದೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ: ಲೋಕೇಶ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:21 IST
ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ 5ನೇ ಜನಪದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ವೀರಗಾಸೆ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು
