ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ: ವಹಿವಾಟು ಕುಸಿತ

ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಹೆಬ್ಬ ಜಲ‍ಪಾತದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಹೆಬ್ಬ ಜಲ‍ಪಾತದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಲ್ಲದೆ ಬಣಗುಡುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣ
chikkamagaluruTourismTourism Department

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT