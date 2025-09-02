ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ‘ಕೃಷಿ ದೈವ’ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪದ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ಬುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪದ ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
Chitradurgafestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

