ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ: ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ?

ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದ ಆರೋಪ.. ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರೋಧ...
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಆಸ್ಪದ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದು
ಧನಂಜಯ ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಬಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ
ಎನ್‌.ಗೋಪಾಲ್‌ ಎಬಿವಿಪಿ
