ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ!

ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಮುಂದಿನ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ ಸೂಚನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಹಾರದ ಚಿಂತೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ಎನ್‌.ಧನಂಜಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ChitradurgaProblem

