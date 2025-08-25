ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ‘ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪಿಒಪಿ ಭಯ

ನಿರ್ಬಂಧ ನಡುವೆಯೂ ಬಣ್ಣ ಲೇಪಿತ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:16 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:16 IST
ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ತಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್‌ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಂ.ರೇಣುಕಾ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
