ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆ

ವಿ.ಧನಂಜಯ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೀಳು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ.
ಟಿ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರ
ಕತ್ತುಕೊಳೆ ರೋಗ ಆವರಿಸಿ ಶೇಂಗಾಗಿಡದ ಬುಡಕೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು
ಕಿರಣ್‌ಕುಮಾರ್ ತುರುವನೂರು.
ChitradurgaCrop

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT