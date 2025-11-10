ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು| ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಚಿತ್ರಕಲೆ: ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದೊಯ್ದರೆ ಅವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಮನೆಗೆಗಳಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು
ದಿನೇಶ್‌ ಹೊಳ್ಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ
