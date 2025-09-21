ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ: ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ 

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ):</strong> ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನವೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸಂಶೋಧಿಸಿರುವ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಈ ಜೋನಿ (ಲಿಕ್ಷಿಡ್) ಬೆಲ್ಲ. ಗೇರುಹಣ್ಣಿನ ರಸದಿಂದಲೇ ಈ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೇರು ಬೆಳೆಗಾರರು ಗೇರು ಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವೈನ್, ಸಾರಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಾರಾಯಿ ತಯಾರಿಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೇರು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೇರುಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ‘ಗ್ಲೆಸೆಮಿಕ್’ ಅಂಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳೂ ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ‘ಪೇಟೆಂಟ್’ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಗೇರಿನ ರಸ ಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಈ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೀನ್, ನಾರಿನ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಲಾಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ಈ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸಂಶೋಧಕಿ. </p>.<p>ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೇರುಹಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನಕರ ಅಡಿಗ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>