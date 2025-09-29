ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ದಸರಾ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಸಾರಿ ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓಡಿದರು
ಸಾರಿ ರನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಓಡಿದರು
ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಗುವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಗುವನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶಾರದೆಯ ಭಾನುವಾರದ ಅಲಂಕಾರ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶಾರದೆಯ ಭಾನುವಾರದ ಅಲಂಕಾರ
MangaluruDakshinaKannadaMangaluru Dasara

