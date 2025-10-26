ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ತಿಮರೋಡಿ, ಮಟ್ಟೆಣ್ಣವರ ಸೇರಿ ಹಲವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಎಸ್‌ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿ, ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸುಜಾತಾ ಭಟ್‌ ಅವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್‌:
 ‘ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸುಜಾತಾ ಭಟ್‌ ಅವರಿಗೂ  ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
