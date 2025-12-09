ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ;ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರ: ತಿಮರೋಡಿ

<p><strong>ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ‘</strong>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಗಡಿಪಾರು ಆದೇಶ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರುದಾರನ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಇದ್ದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಿಮರೋಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಭ್ಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.</p>