ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು | ಶಾರದೆಯ ಆರಾಧನೆ; ಕಲೆಯ ರಂಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ’ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ
‘ಚಾವಡಿ ತಮ್ಮನ’ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಾಲಾಕ್ಷ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾರದೆ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾರದೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಶಾರದೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದ ಮಂಗಳೂರು ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಶಾರದೆ
mangaloreDasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT