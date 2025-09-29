ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಗರ ಮಹಾ ಯೋಜನೆ–3 ಕರಡು

ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪಿ.ವಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:49 IST
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ಮುಡಾ ಆಯುಕ್ತ
 ನೈಜೆಲ್‌ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಸಿವಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್‌
ನಗರ ಯೋಜನೆ –3ರ ಕರಡು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಳಿಕ ಕರಡನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್‌ ಆಯುಕ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
