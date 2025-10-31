ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಮಂಗಳೂರು: ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ 233 ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:13 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂಗತ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ‘ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಗತ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ‘ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ’
ಸಂಗತ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ ‘ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಗಳೂರು | ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಸೆರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಗಳೂರು | ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಸೆರೆ
ಮಂಗಳೂರು | ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಸೆರೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಗಳೂರು: ನವದೆಹಲಿ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಗಳೂರು: ನವದೆಹಲಿ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮಂಗಳೂರು: ನವದೆಹಲಿ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಂಗಳೂರು | ಚೂರಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಿತ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಂಗಳೂರು | ಚೂರಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಿತ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
ಮಂಗಳೂರು | ಚೂರಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಿತ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ
PoliceDakshina KannadaCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT