ಮಂಗಳೂರು| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಡುವುದು ಬಾರಿಬಾರಿ

ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕೂಳೂರು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕಾದಿರುವ ಅಪಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಟಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯೂ ಇದೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌

ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಥೆ ಇದು. ಕುಳೂರು ವೃತ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌

ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದುದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್‌

ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಈ ರಸ್ತೆಯಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎನ್‌ಐಟಿಕೆಯಿಂದ ಬೈಂದೂರುವರೆಗೆ ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ.
ಎನ್‌.ಟಿ ರಮೇಶ್‌ ಹೋರಾಟಗಾರ
