ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ನೇಪಾಳಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:25 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:25 IST
ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಮನೆಗೆ ‘ರಹಸ್ಯ’ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್! ಮೂವರ ಬಂಧನ

IndiaDakshina KannadaMangaluruNepalMoney Fraud Casescyber crimeFraud case

