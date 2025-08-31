ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಓಟ: ಗೌತಮ್‌, ಸುಹಾನಾಗೆ 5ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:15 IST
10ಕೆ ಓಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಕ್ಷಯ್‌ಗೆ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ.ರಮಣ ಟ್ರೋಫಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

5ಕೆ ಓಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ರಂಗಣ್ಣ ನಾಯ್ಕರ (ಎಡ) ಮತ್ತು 10 ಕೆ ಓಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಎ.ಆರ್

ಸುಹಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್

