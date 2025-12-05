ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಾಂಧಿ–ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌: ಸಂಘರ್ಷ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಪ್ರೊ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:57 IST
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯುವಸಮೂಹ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ನಾಯಕರನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟರಾವ್ ಪಲಾಟೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗ. ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
DavangereGandhidr br ambedkar

