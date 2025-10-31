ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 9:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮದುವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ
ಟಿ.ರಕ್ಷಿತಾ, ವಧು
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಾನು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಮದುವೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ
ಎ. ರುಚಿತಾ, ವಧು
Davanagerewedding

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT