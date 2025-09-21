ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊನ್ನಾಳಿ | ಕೂಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್‌ಗಾಗಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಾದ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
3ಇಪಿ : ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜಿ. ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 
Davanagere

