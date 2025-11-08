ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdavanagere
ADVERTISEMENT

ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಶಕ್ತ: ಸಂಸದೆ ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:26 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹೊಸದುರ್ಗ | ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ: ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸದುರ್ಗ | ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ: ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಹೊಸದುರ್ಗ | ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ: ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ ಶೀಘ್ರ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ ಶೀಘ್ರ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ ಶೀಘ್ರ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆ: ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ- ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆ: ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ- ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ
‘ದಿಶಾ’ ಸಭೆ: ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತ- ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ
DavanagereMedical

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT