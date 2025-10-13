ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ದರವಿದ್ದರೂ ‘ಫಲ’ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹2,200 ದರ; ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಟಾವು
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:46 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:46 IST
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರದೊಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮಧುಸೂದನ್‌ ಕೆ.ಪಿ. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ
