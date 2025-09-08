ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ಗೆ ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ: ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಂಚೂಣಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಲಿದ ಪದವಿ

ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಫ್‌.ಎಚ್‌. ಜಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡ
DharwadVidhana Parishath

