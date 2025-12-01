ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad
ADVERTISEMENT

ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನ | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ; ತಗ್ಗಿದ ಎಚ್‌ಐವಿ ಸೋಂಕು

ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಕಲಾತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಕಲಾತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು
ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ರವೀಂದ್ರ ಭೋವೇರ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ
Dharawada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT