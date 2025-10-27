ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಮುರುಗೇಶ ನಿರಾಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು
–ಪ್ರೊ. ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಮ ಕುಲಸಚಿವ ಕೆಎಲ್‌ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
HubballiMurugesh Nirani

