ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ತರಾಟೆ

ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ಭೇಟಿ; ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ, ಕಡತ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:50 IST
ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಅನುದಾನದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು
–ಮಹೇಶ ಗಸ್ತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ
Dharwad
