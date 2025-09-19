ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ರಹಿತ ಮೂತ್ರಾಲಯ

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಡೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಹಳೇ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳಿಗೂ ಹೊಸ ರೂಪ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಗೊಂದೆನಾಯ್ಕರ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ನೀರು ರಹಿತ ಮೂತ್ರಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ
ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
