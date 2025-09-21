ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿಸಿ

2019ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅನ್ವಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ತೀಶ ಬಿ.
ಸತೀಶ ಬಿ.
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ (ಸಬ್‌ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ) ಅನ್ವಯ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು
ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಆಯುಕ್ತ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
HubliDharwad

