ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ: ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 128 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ

<p><strong>ಧಾರವಾಡ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ 2022–23 ಮತ್ತು 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ’ ‘ಮಕ್ಕಳ ಚಂದಿರ’, ‘ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾಲಗೌರವ’ ಹಾಗೂ ‘ವಿಶೇಷ ಗೌರವ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 128 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಮೇಶ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹ 25 ಸಾವಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಚಂದಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ₹ 15 ಸಾವಿರ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾಲಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಲಾ ₹ 10 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿ.16 ರಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು’ ಎಂದರು.</p>.<h2>ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರ:</h2>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2022–23): ಪ್ರೊ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಗೆರೆ–ತುಮಕೂರು (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ಲಲಿತಾ ಕೆ.ಹೊಸಪ್ಯಾಟಿ–ವಿಜಯಪುರ (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ಭಾಸ್ಕರ ಅಡ್ವಳ– ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ವಿ.ಎನ್.ಅಕ್ಕಿ –ರಾಯಚೂರು (ರಂಗಭೂಮಿ), ಎಸ್.ಎಫ್.ಹುಸೇನಿ– ಮೈಸೂರು (ಚಿತ್ರಕಲೆ), ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರ), ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರಾ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸ).</p>.<p><strong>2023-24:</strong> ಪಂಡಿತ ರಾಮಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ–ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ಬೆ.ಗೋ.ರಮೇಶ–ಮೈಸೂರು (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ಅರುಣಾ ನರೇಂದ್ರ –ಕೊಪ್ಪಳ (ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ), ಮಾಲತೇಶ ಬಡಿಗೇರ– ಬೆಂಗಳೂರು (ರಂಗಭೂಮಿ), ಪ್ರತಾಪ ಆರ್.ಬಹುರೂಪಿ–ಧಾರವಾಡ (ಚಿತ್ರಕಲೆ), ಶಾಹೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್– ಬೀದರ್ (ಶಿಕ್ಷಣ), ನಾಗಸಿಂಹ ಜಿ.ರಾವ್ –ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸ).</p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಚಂದಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2022–23): ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶರ್ಮಾ– ಮೈಸೂರು (ಕಥೆ), ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಾತಿಹಾಳ –ವಿಜಯಪುರ (ಕವನ ಸಂಕಲನ), ಬೇಲೂರು ರಘುನಂದನ– ಬೆಂಗಳೂರು (ನಾಟಕ), ಹ.ಮ.ಪೂಜಾರ–ವಿಜಯಪುರ (ಕಾದಂಬರಿ), ಡಾ.ಕರವೀರಪ್ರಭು ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ– ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃತಿ)</p>.<p>2023–24: ನಿರ್ಮಲಾ ಸುರತ್ಕಲ್– ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಕಥೆ), ಲಲಿತಾ ಪಾಟೀಲ– ಧಾರವಾಡ (ಕವನ ಸಂಕಲನ), ಮಾಲತೇಶ ಅಂಗೂರ– ಹಾವೇರಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃತಿ), ನಾಗರಾಜ ಹುಡೇದ–ಹಾವೇರಿ (ಕಾದಂಬರಿ).</p>.<p>ಬಾಲಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2022–23): ಸಂಗೀತ– ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎಸ್.ಎನ್.ಸರಕಿಲ್ (ರಾಯಚೂರು), ಪಂಚಮಿ ಬಿದನೂರ (ಮೈಸೂರು), ಅಥರ್ವ ಆರ್.ಘಂಟೆಣ್ಣವರ (ಧಾರವಾಡ).</p>.<p>ನೃತ್ಯ– ಸೃಷ್ಟಿ ಅಡಿಗ (ಬೀದರ್), ಸಿಂಚನಾ ಎಚ್.ಎಂ (ಹಾಸನ), ಶ್ರಿಯಾ ನರೇಂದ್ರ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಶ್ರೇಯಾ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ),</p>.<p>ಕ್ರೀಡೆ: ಬಿ. ದಿಯಾ ಭೀಮಯ್ಯ (ಮಡಿಕೇರಿ), ಚಾರ್ವಿ ಎ. (ಹಾಸನ), ಕಾವ್ಯಾ ತುಕಾರಾಮ ದಾನ್ವೇನವರ (ಧಾರವಾಡ), ಬಸವಪ್ರಸಾದ ಜ. ಪಾಟೀಲ (ಕಲಬುರಗಿ),</p>.<p>ಚಿತ್ರಕಲೆ: ಧೃತಿ ಎಸ್. ( ಉಡುಪಿ), ಅಮೂಲ್ಯ ಮಠಪತಿ (ಕಲಬುರಗಿ), ಸುಖದಾ ಸತೀಶ ಮುರಗೋಡ (ಧಾರವಾಡ),</p>.<p>ಬಹುಮುಖ: ಮಯಾಂಕ ವಿ.ಹಿರೇನೂರ (ಉಡುಪಿ), ಧವನಿ ಎನ್ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೇಯಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ), ಅಭಿನವ ಕರಡಿ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ)</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ: ಲಿಖಿತ್ ಆರ್ (ಉಡುಪಿ), ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪುಂಡಲಿಕ ಪವಾರ (ವಿಜಯಪುರ), ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎನ್. ಹಲಾಳೆ(ಬೆಂಗಳೂರು)</p>.<p><strong>2023-24:</strong> ಸಂಗೀತ– ಸ್ವಾತಿಕ ಗು. ಮಹಾಮನೆ (ಯಾದಗಿರಿ), ಅನುರಾಗ ನಾಯಕ್ (ಉಡುಪಿ), ಸಮರ್ಥ ಗೂಳಪ್ಪ ವಿಜಯನಗರ (ಬೆಳಗಾವಿ)</p>.<p>ನೃತ್ಯ– ವರ್ಷಿಣಿ ಪತ್ತಾರ (ಕಲಬುರಗಿ), ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಎಚ್.ಆರ್ (ಹಾಸನ), ಪೃಥ್ವಿ ಎಂ.ಹೆಗಡೆ (ವಿಜಯಪುರ), ಪಲ್ಲವಿ ಚಾಕಲಬ್ಬಿ (ಧಾರವಾಡ), ಪ್ರತಿಫಲಾ ಮೆಂಚ (ವಿಜಯಪುರ), ನಿಶಾಂತ ಹಿರೇಮಠ (ಧಾರವಾಡ), ರಚನಾ ಹಂಚಿನಮನಿ (ಧಾರವಾಡ).</p>.<p>ಕ್ರೀಡೆ– ಅನಿಕೇತ ಬಳ್ಳಾರಿ (ಕೊಪ್ಪಳ), ಸ್ನೇಹಾ ಎಚ್.ಕೊಟ್ಯಾನ್ (ಉಡುಪಿ),</p>.<p>ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಮುರ್ತೋಟಿ (ಧಾರವಾಡ), ಸಮರ್ಥ ವಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ (ವಿಜಯಪುರ), ಜಾಹ್ನವಿ ಎಂ.ಆರ್. (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ), ಜೋನ್ನಾ ಭಾಸ್ಕರ್ (ಧಾರವಾಡ)</p>.<p>ಬಹುಮುಖ– ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊಂಡಬಾಳ (ಕೊಪ್ಪಳ), ಸಾನಿಧ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ (ಉಡುಪಿ), ಸಂಕೇತ ಹೊಳೆಆಲೂರ (ಧಾರವಾಡ), ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ವಿಜಯಪುರ), ಪೂನಂ ಜಾಧವ (ವಿಜಯಪುರ), ಸುಪ್ರಿಯಾ ಇಟಗಿ (ಗದಗ), ಭೈರವಿ ಎಂ. (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ), ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ).</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ: ನಮ್ರತಾ ಸಿನ್ನೂರ (ಕೊಪ್ಪಳ), ಉದ್ಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ (ಉಡುಪಿ), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಡೊಣಗಿ (ವಿಜಯಪುರ), ಖುಷಿ ಎಂ. (ದಾವಣಗೆರೆ).</p>.<p>ನಾಟಕ– ದಿಗಂತ ತುಂಬರಗುದ್ದಿ(ಧಾರವಾಡ),</p>.<p><strong>ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:</strong> (2022-23) ಪೂಜಾ ಭರಮಪ್ಪ ಹೊಂಬಳೇರ (ಹಾವೇರಿ), ರೇಷ್ಮಾ ನದಾಫ್ (ಗದಗ), ಸಾತವ್ವಾ ಸಿ ಹರಿಜನ್ (ಧಾರವಾಡ), ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಅಗ್ನಿ (ವಿಜಯಪುರ), ಗೌತಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ (ಬೆಳಗಾವಿ), ಅಂಬಿಕಾ (ಬಾಗಲಕೋಟೆ), ಭೀಮಾ ಎಸ್ (ದಾವಣಗೆರೆ), ರಂಗನಾಥ ಕೆ. (ತುಮಕೂರು), ಮಂಜುಶ್ರೀ ಟಿ. नागवेणि (कोलार), लावण्या (शिवमोग्ग), शिवकुमार एच्.आर् (कोडगु), डेविड् (मैसूरु), लक्ष्मी (चिक्कमगळूरु), जयभीमराव् (दक्षिण कन्नड), सागर (उडुपि), नागु मं (हासन), संतोष् (मंड्य), जीवन् (चामराजनगर), गायत्रि (बीदर्), लक्ष्मी (यादगिरि), मीनाक्षि (बळ्ळारि), समीक्षा (कलबुरगि), नागवेणि (रायचूरु), किरण इंगळे (कोप्पळ)।

2023-24: दर्शन कुंटगौड्रु(हावेरि), सुदीप उप्पार (गदग), परशुराम दोड्डमनि (उत्तर कन्नड), महेश चवडि (धारवाड), संजना पूजारि (विजयपुर), कृष्णा पूजारि (बेळगावि), संजीव तेग्गि(बागलकोटे), लक्ष्मी वेंकटप्प (दावणगेरे), भाग्यलक्ष्मी बसवराज(तुमकूरु), काव्यश्री जि.जे(चित्रदुर्ग), सागर बि.एस् (रामनगर), रामचरण (कोलार), लावण्य एस्(चिक्कबळ्ळापुर), दिव्या एन्. नागराज (शिवमोग्ग), चंदन् पि.आर्(कोडगु), लक्ष्मी (मैसूरु), सुकन्या (चिक्कमगळूरु), प्रतीक्षा (दक्षिण कन्नड), स्वप्ना (उडुपि), प्रवीण जे.एन् (हासन)., रोजा (मंड्य), वसंति (चामराजनगर), भाग्यलक्ष्मी (बीदर्), आकाश (यादगिरि), नेत्रावति (बळ्ळारि), सुजन् (कलबुरगि), मौनेश (रायचूरु) हागू श्रीनिवास बिसलदिन्नि (कोप्पळ).