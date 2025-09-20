ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಸಮಾವೇಶ

ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಗ್ಗೂಡಲು ಮಠಾಧೀಶರು, ಮುಖಂಡರ ಕರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಂಚಪೀಠಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ.‌ ಇತರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸನ್ನರೇಣುಕ ವೀರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಾಜದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಂಭಾಪುರಿ ಮಠ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇಧವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಿದರೆ ಸಮಾಜದ ಜನಸಂ‌ಖ್ಯೆ ಹಲವು ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ
ಮನೋಹರ ಧೋಂಡೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವ ಸಂಘಟನೆ
