ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದ ಹರ್ಷದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಶು ಜೀವಂತವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರೋ ತಂದು ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕುರಿ ಕಳವು:</strong> ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಬದ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ₹56 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>