ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ

<p><strong>ಶಿರಹಟ್ಟಿ</strong> : ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಕ್ಕ ಗುಡಿಮನಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ.ಪಂನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಪ.ಪಂನ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಪಂ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ₹ 1.55 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಪಂ ನಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನೀವೇಶನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>2024-25 ಹಾಗೂ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು 2025- 26 ನೇ ಸಾಲಿನ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು/ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ/ ಶೇಕಡಾ 24.10 ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಪವರ್ ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ₹ 12.80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಂದಾಜು ₹ 2.56 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಫೀಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 14ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 0.96 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಬಣ್ಣ, ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅಂದಾಜು ₹ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಪವರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಅಂದಾಜು ₹ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2, ಹರಿಪುರದ ಗೋರಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್1 ಖಾನಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಐದು ಎಚ್ ಪಿ ಮತ್ತು 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಮೋಟಾರ್ ಕೇಬಲ್ ಪೈಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 2 ಹರಿಪುರ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 15 ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿ ಪವರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ತಾಮ್ರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲವ್ವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಪರಮೇಶ ಪರಬ, ಈಸಾಕ ಅಹಮ್ಮದ ಢಾಲಾಯತ, ಸಂದೀಪ್ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ್, ದೇವಪ್ಪ ಅಡೂರ್, ಅರ್ಶದ ಡಾಲಾಯತ್ ಇತರರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>