ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ಹೆಸರು ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ: ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:25 IST
ಈ ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಹೆಸರು ಪೀಕು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮುದಕಣ್ಣವರ ಹುಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ
GadagAgriculture

