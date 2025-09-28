ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ: ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

ಸೂರಣಗಿ-ಬಾಲೆಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ: ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ನೀರು
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್‌.ಹಣಗಿ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:27 IST
Gadagroad

