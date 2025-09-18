ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಉಪಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಕುಣಬಿ ಅಂತ ಬರೆಸಿ: ಪಿಜಿಆರ್‌ ಸಿಂಧ್ಯಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:24 IST
ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲಾದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಒದಗಿರುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ
ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್‌.ಸಿಂಧ್ಯಾ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ
GadagCast census

