ನರೇಗಲ್ | 'ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಓದಿನಿಂದ ಸದ್ಗತಿ'

<p><strong>ನರೇಗಲ್</strong>: 'ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಕಾಶಿಪೀಠ ಜಂಗಮವಾಡಿಮಠದ 1008 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಠದ ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪುರಾಣ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, 28 ಆಗಮಗಳನ್ನು ಓದುವ ಜನರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವವರು ಇಲ್ಲ; ಓದಲು ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸೇವೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊರಕುವುದೇ ದುರ್ಲಭ. ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಬಾರದು. ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದಾನ-ಧರ್ಮ, ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು</p>.<p>'ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಧಾರೆ ಎರೆದು, ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ತಪಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನರೇಗಲ್ ಹಿರೇಮಠದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ನರೇಗಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಚ್ಚಿನಮಠದ ವೈದ್ಯ ಭೂಷಣ ಕಾಶೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ, ಕಾಶಿ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆ.ಬಿ. ಧನ್ನೂರ, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೇಟಿ, ವೀರೇಶ ಕೂಗುಮಠ, ವಿ.ಕೆ. ಗುರುಮಠ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಸ್. ದಢೇಸೂರಮಠ ಇದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಪುರಾಣ ಆಲಿಸಲು ಸಲಹೆ </strong></p><p>'ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿ ಅವತಾರದ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸೆದೆಬಡಿದು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸಕಲರನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು' ಎಂದು ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ–ಸಿದ್ದರಬೆಟ್ಟದ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>