ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಗತ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:07 IST
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಂಡಗಳಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಯಿತು
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು-ಸೋಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು
ಸಿ.ಎನ್‌. ಶ್ರೀಧರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Gadag

