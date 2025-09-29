ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 68ನೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ 68ನೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನೆಡೆಸಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು
HassanGanesh Festival

