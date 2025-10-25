ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಗು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ದಂಪತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 18:16 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 18:16 IST
ಯಾವುದೇ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ತವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂದು ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ.
ಡಾ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ತವರು ಚಾರಿಟಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
HassanAdoptionchild

