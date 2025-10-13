ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರು ಆರ್‌ಐ, ವಿಎಗಳ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:55 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 21:55 IST
