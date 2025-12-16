ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ಹಾಸನ | ಮುಗಿಯದ ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬವಣೆ: ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಿಗದ ದಾಖಲೆ
ಹಾಸನ | ಮುಗಿಯದ ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬವಣೆ: ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಿಗದ ದಾಖಲೆ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಚಿದಂಬರಪ್ರಸಾದ್
Published 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:26 IST
Last Updated 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:26 IST
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾಸನ | ಹೇಮಾವತಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾಸನ | ಹೇಮಾವತಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ
ಹಾಸನ | ಹೇಮಾವತಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ: ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

KRS, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ: ಮಧು ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:KRS, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ: ಮಧು ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ
KRS, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ: ಮಧು ಜಿ.ಮಾದೇಗೌಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾಸನ: ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾಸನ: ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ
ಹಾಸನ: ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕಚೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಜಪ್ತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಿರಾ | ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಿರಾ | ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಚಾಲನೆ
ಶಿರಾ | ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಚಾಲನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹೇಮಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲದು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೇಮಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲದು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಹೇಮಾವತಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲದು: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾಸನ | ಭೂ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ: ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮುಗಿಯದ ಬವಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾಸನ | ಭೂ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ: ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮುಗಿಯದ ಬವಣೆ
ಹಾಸನ | ಭೂ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ: ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮುಗಿಯದ ಬವಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು| ₹124 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಬಾಕಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು| ₹124 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಬಾಕಿ
ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರು| ₹124 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ ಬಾಕಿ
Hemavathi riverHassanHemavathi DamHemavathi Reservoir

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT