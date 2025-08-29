ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಸಾಧನೆ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:06 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:06 IST
ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ‌ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನದಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
– ವಿನುತಾ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ
ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್‌ಚಂದ್ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕಿ ಕಲಾವತಿ ಜಿ.ಪಿ. ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.
– ಎಸ್.ಬಿ. ಪಾಲಾಕ್ಷ ,ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ
