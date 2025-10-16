ಹೊಂಬಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಅ. 2ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ‘ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1’ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ₹509.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p>ಎರಡು ವಾರದ ಬಳಿಕವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಬೆಡಗಿಯ ಮೋಜುಮಸ್ತಿ: ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.<p>‘ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ದೈವಿಕ ಕಥೆ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 3 ನಿಮಿಷದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಕದಂಬರು ಬನವಾಸಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಪಡುವಣದ ಪಾಳೆಗಾರರು ಕದಂಬರ ಕೆಳಗೆ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮವರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಹರಿಯಿತು. ಧರ್ಮದ ಬೀಡು ಬರುಡಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಉಳ್ಳಾಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನಂತೆ. ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>