ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಿ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತ ಗುಂಡಿಮಯ | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:53 IST
‘ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾವೇರಿಯ ಜಿ.ಎಚ್‌. ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು 
Haveri

