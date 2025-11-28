ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳೆಹಾನಿ | ₹ 28.84 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:53 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:53 IST
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ:
‘ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಹೇಳಿದರು.
