ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೆರೆದ ಮುಸ್ಲಿಮರು

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಆಚರಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯುಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಗಣಪತಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಓಣಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದ ಪೆಂಡಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮಂಡಳಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಿಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನೆಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಣ್ಣ–ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮದ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಂಜುಮನ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಚ್ಚುಸಾಬ್ ನದಾಫ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಜುಂಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಲೇಮಾನ್ ಸುಂಕದ, ಗೌಸಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಸ್ಸಾರ್ಅಹ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣನವರ, ಮಾಸು ಸುರಣಗಿ, ರಫೀಕ್ ಕುದರಿ, ಹುಸೇನಸಾಬ್ ತೆಲಗಿ, ರಮೇಶ ಹಳ್ಳಾಕಾರ, ರಾಮನಗೌಡ ರೊಡ್ಡಗೌಡರ, ದಾನಪ್ಪ ಸುಕುಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ನರೇಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಾ ಮಂಡಳ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.</p>