ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ: 1730ರಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 363 ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Haveri

